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    Tyler Boyd resmen Sivasspor'da

    Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tyler Boyd, sezon sonuna kadar Sivasspor'a kiralandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 18:06
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    Tyler Boyd resmen Sivasspor'da

    Beşiktaş; Mirin, Lens ve Güven'in ardından Boyd'u da kiralık olarak gönderdi.

    Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Sivasspor Kulübü, Amerikalı futbolcu ve siyah-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar anlaşıldığını duyurdu.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "YARIN SİVAS'A GELECEK"

    "Demir Grup Sivasspor'umuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul’da As Başkanımız Elahattin Akyüz’ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla çalışmalara başlayacak."

    Tyler Boyd resmen Sivasspor da #1

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