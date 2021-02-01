Tyler Boyd resmen Sivasspor'da

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tyler Boyd, sezon sonuna kadar Sivasspor'a kiralandı.

Beşiktaş; Mirin, Lens ve Güven'in ardından Boyd'u da kiralık olarak gönderdi.

Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Sivasspor Kulübü, Amerikalı futbolcu ve siyah-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar anlaşıldığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"YARIN SİVAS'A GELECEK"

"Demir Grup Sivasspor'umuz, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Tyler Boyd, İstanbul’da As Başkanımız Elahattin Akyüz’ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek sporcu takımla çalışmalara başlayacak."