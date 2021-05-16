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    Tyler Boyd'dan Sivasspor'a veda

    Devre arasında Beşiktaş'tan Demir Grup Sivasspor'a kiralanan Tyler Boyd, kulübe veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 17:43
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    Tyler Boyd'dan Sivasspor'a veda

    Sivasspor'un devre arasında Beşiktaş'tan kiraladığı Tyler Boyd, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kırmızı-Beyazlı kulübe veda etti.

    “4 HARİKA AY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

    Amerikalı oyuncu, "19 maçta yenimezlik! Bu rekorun bir parçası olduğum için çok gururluyum. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve Sivasspor ailesine 4 harika ay için teşekkür ederim" mesajını yazdı.

    26 yaşındaki oyuncu Sivasspor'da 14 karşılaşmaya çıkarken 5 gol kaydetti.

    Tyler Boyd dan Sivasspor a veda #1

    BEŞİKTAŞ’LA 2023’E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

    2019-20 sezonunda Portekiz temsilcisi Guimarães'ten Beşiktaş'a 2.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında katılan Boyd'un sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

    Tecrübeli oyuncu Beşiktaş forması ile 34 maçta 4 gol atıp, 1 asist yaptı.

    Tyler Boyd dan Sivasspor a veda #2

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