Tyler Boyd'dan Sivasspor'a veda

Devre arasında Beşiktaş'tan Demir Grup Sivasspor'a kiralanan Tyler Boyd, kulübe veda etti.

Sivasspor'un devre arasında Beşiktaş'tan kiraladığı Tyler Boyd, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kırmızı-Beyazlı kulübe veda etti.

“4 HARİKA AY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Amerikalı oyuncu, "19 maçta yenimezlik! Bu rekorun bir parçası olduğum için çok gururluyum. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve Sivasspor ailesine 4 harika ay için teşekkür ederim" mesajını yazdı.

26 yaşındaki oyuncu Sivasspor'da 14 karşılaşmaya çıkarken 5 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ’LA 2023’E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2019-20 sezonunda Portekiz temsilcisi Guimarães'ten Beşiktaş'a 2.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında katılan Boyd'un sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

Tecrübeli oyuncu Beşiktaş forması ile 34 maçta 4 gol atıp, 1 asist yaptı.