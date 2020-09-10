Tyler Boyd'u Gençlerbirliği, Adem Ljajic'i Genoa istiyor

Beşiktaş'ta takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Adem Ljajic'i İtalya'nın Genoa takımı istiyor. Beklentileri karşılayamayan Tyler Boyd'a ise Gençlerbirliği talip oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bir taraftan da oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

Siyah-beyazlılarda, geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru koronavirüse yakalandığı için forma giyemeyen, bu sezon ise geçirdiği sakatlıkları nedeniyle haftalardır antrenmanlara çıkamayan Adem Ljajic'in geleceği belirsizliğini koruyor.

GENOA TALİP OLDU

İtalya'da Fiorentina, Roma ve Inter gibi takımların formalarını giyen ve Serie A'da her zaman piyasası olan Sırp futbolcuya bu kez Genoa talip oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, 28 yaşındaki oyuncunun Genoa teknik direktörü Rolando Maran'ın 4-3-1-2 olan oyun sisteminde önemli bir yere sahip olabileceği belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın, Ljajic'i 2. forvet olarak değerlendireceği kaydedildi.

BOYD YENİDEN ANKARA'YA DÖNEBİLİR

Ankaragücü'nden büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Tyler Boyd'a ise Gençlerbirliği talip oldu.

Ankara ekibinin 25 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

İki oyuncuyla ilgili son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.