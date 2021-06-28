Tzavellas, Alanyaspor’dan ayrılıyor

Alanyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Georgios Tzavellas'a, ülkesinin takımlarından AEK Atina talip oldu. Tzavellas, Alanyaspor'a 400 bin euro kazandırıp gidecek.

Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Georgios Tzavellas'ın, Alanya macerası bitiyor.

2017 yılından bugüne Alanyapsor formayı giyen 33 yaşındaki Yunan futbolcuya, ülkesinin takımlarından AEK Atina'nın talip olduğu öğrenildi.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Alanyaspor'a 400 bin euroluk bir teklif yapan AEK, transferi bitirmeye yakın. 2016-2017 sezonunun devre arasında PAOK Saloniki takımından Alanyaspor'a bonservis bedeli olmadan transfer olan Tzavellas, AEK'ya transfer olursa Alanyaspor'a 400 bin euro bonservis bedeli kazandıracak.

Eşinin de Yunanistan'a dönmek istediği bilinen Tzavellas'ın, AEK'dan ise 800 bin euro maaş alacağı ve 2+1 yıllık anlaşma yapacağı öğrenildi. Alanyaspor formasıyla bugüne kadar 140 maça çıkan ve kaptanlığa kadar yükselen Tzavellas, 7 gol ve 3 asistle oynadı.

Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon ise toplamda 27 maçta şans bulurken, 3 gol ve 1 asist kaydetti.