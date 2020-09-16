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    Uçaktan inen siyahiyi Trabzonspor'un yeni transferi sandılar

    Uçaktan inen siyahiyi Trabzonspor'un yeni transferi sandılar

    Benik Afobe’yi görüntülemek için havalimanına giden basın mensuplarının, uçaktan inen bir siyahi vatandaşı yeni transfer sanması, izleyenleri güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 13:38
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 13:38
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    Alexander Sörloth'un takımdan ayrılmak istemesi üzerine forvet transferi için harekete geçen Trabzonspor yönetimi, Stoke City forması giyen Benik Afobe'yi önce İstanbul'a ardından da Trabzon'a getirmişti.

    Oyuncuyu görüntülemek için Trabzon Havalimanı'na giden basın mensupların hatası, ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden oldu.

    AFOBE'Yİ İŞARET ETTİ

    Uçaktan inen siyahi bir vatandaşı bordo-mavililerin yeni transferi sanan gazeteciler, yolcunun görüntülenmesi gereken kişinin arkada olduğunu işaret etmesi üzerine Afobe'ye doğru yöneldi.

    Kameralar tarafından kaydedilen o anlar, izleyenleri güldürdü.

    Uçaktan inen siyahiyi Trabzonspor'un yeni transferi sandılar - İZLE

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