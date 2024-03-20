Udinese'den Enis Destan için 5 milyon euro! Trabzonspor teklifi az buldu

İtalya Serie A takımlarından Udinese, gelecek sezon Avrupa sahnesinde parlayan genç yetenekleri kadrosuna katmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda, Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan, İtalyan ekibinin radarına girdi. Udinese, 21 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor ile temas kurdu.
Gelen haberlere göre, milli futbolcu için ilk teklif 5 milyon euro civarında oldu ancak Trabzonspor, bu teklifi yetersiz buldu ve reddetti.
Trabzonspor en az 10 milyon euro istiyor
Udinese için ise her şey bitmiş değil... Yeni teklifler kapıda.
Enis Destan'ın bonservis bedeli olarak Trabzonspor 10 milyon euro bekliyor. Bu bedel üzerinde anlaşma sağlanması halinde, bordo-mavililer ekstra bonus maddeleri de talep edecek. Eğer Udinese bu öneriyi kabul ederse, yaz transfer döneminde transfer gerçekleşebilir.
31 maçta 8 gol 4 asist
Bu sezon Trabzonspor'da 31 maçta forma giyen Enis Destan, 8 gol atarken 4 asist yapma başarısı gösterdi.
21 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında 600 bin euro karşılığında Altınordu'dan transfer edilmişti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış