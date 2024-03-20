Udinese'den Enis Destan için 5 milyon euro! Trabzonspor teklifi az buldu Trabzonspor'un genç yeteneği Enis Destan, İtalya Serie A takımlarından Udinese'nin radarında. Çizme ekibi, 21 yaşındaki futbolcuyu renklerine katmak için 5 milyon euro teklif etse de ilk görüşmeler başarısız oldu.

ensonhaber.com

İtalya Serie A takımlarından Udinese, gelecek sezon Avrupa sahnesinde parlayan genç yetenekleri kadrosuna katmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda, Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan, İtalyan ekibinin radarına girdi. Udinese, 21 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor ile temas kurdu.

Gelen haberlere göre, milli futbolcu için ilk teklif 5 milyon euro civarında oldu ancak Trabzonspor, bu teklifi yetersiz buldu ve reddetti.

Trabzonspor en az 10 milyon euro istiyor

Udinese için ise her şey bitmiş değil... Yeni teklifler kapıda.

Enis Destan'ın bonservis bedeli olarak Trabzonspor 10 milyon euro bekliyor. Bu bedel üzerinde anlaşma sağlanması halinde, bordo-mavililer ekstra bonus maddeleri de talep edecek. Eğer Udinese bu öneriyi kabul ederse, yaz transfer döneminde transfer gerçekleşebilir.

31 maçta 8 gol 4 asist

Bu sezon Trabzonspor'da 31 maçta forma giyen Enis Destan, 8 gol atarken 4 asist yapma başarısı gösterdi.

21 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında 600 bin euro karşılığında Altınordu'dan transfer edilmişti.