UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 16 Şubat 2024 UEFA ülke puanı sıralaması, Galatasaray’ın Sparta Prag zaferinin ardından futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. İşte son durum...

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Türkiye ülke puanı sıralaması, takımlarımızın Avrupa Kupaları’nda aldığı sonuçlara göre belirleniyor.

Türkiye’nin rekabet halinde olduğu İskoçya, Çekya, İsviçre, Avusturya gibi ülkeler üst sıralarda bulunurken sıralamada birinci konumda İngiltere bulunuyor.

İngiltere’yi ise sırasıyla İspanya, İtalya, Almanya, Fransa gibi takımlar takip ediyor.

2023-2024 sezonunda Türkiye’yi Avrupa’da Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe temsil ediyordu.

Beşiktaş’ın Konferans Ligi’nden elenmesiyle birlikte iki takım ülke puanı sıralaması için mücadele ediyor.

İşte, güncel UEFA Ülke puanı sıralaması…

Türkiye, ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA Ülke puanı sıralaması açısından Galatasaray kritik bir mücadeleye çıktı. Galatasaray Sparta Prag'ı 3-2 mağlup ederken ülke puanı arttı.

Galatasaray-Sparta Prag maçı öncesinde Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 37,100 puan toplamıştı. Bu galibiyetin ardından Türkiye'nin puanı 37.600 oldu.

Galatasaray’ın bugün rakibi olan Sparta Prag’ın ülkesi olan Çekya ise topladığı 34,550 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Türkiye’nin puan sıralamasında bir basamak üstünde bulunan Belçika 46.000 puan toplarken Portekiz’in ise 53.149 puanı bulunuyor.

Ülke puanı sıralamasında son durum

Galatasaray'ın galibiyetinin ardından güncel sıralama aşağıdadır.

1-İngiltere: 100.803

2-İspanya: 86.364

3-İtalya: 83.998

4-Almanya: 81.195

5-Fransa: 62.831

6-Hollanda: 60.300

7-Portekiz: 53.816

8-Belçika: 46.200

9- Türkiye: 37.600

10- İskoçya: 35.850

11- Çekya: 34.550

12- Avusturya: 32.000