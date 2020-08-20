Uğurcan Çakır: Benim de kulağıma transfer teklifleri geldi

Adı Avrupa'nın dev takımlarıyla anılan Uğurcan Çakır, transfer haberlerinin kafasını karıştırmadığını söyledi.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, kulübün medya merkezine açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoyla başladıklarını belirten Uğurcan, "Pandemiden dolayı yurt dışına veya bir başka şehre gitmeyi uygun görmedik. Trabzon'da çok güzel bir tesisimiz var, burada çalışmayı sürdürüyoruz. Yeni arkadaşlarımız var, aramıza katılacak arkadaşlar var. Hepsiyle birlikte uyum içerisinde çalışıp Trabzonspor'u hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör Eddie Newton'un başarılı olacağına inandığını vurgulayan Uğurcan Çakır, "Eddie Newtongeçen yıldan zaten bizi tanıyordu. Yarım dönem birlikte çalıştık. Araya pandemi süreci girdi. Bu sürede birbirimizi daha da iyi tanıdık. Newton'un kariyeri belli. Tecrübeli ve kariyerli antrenörlerin yanında çalıştı. Kendisine başarılar diliyorum. Zor bir görev üstlendi. Trabzonspor'da çalışmak zordur. Trabzonspor'da çalışmak ona nasip oldu. Ben başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah üstesinden gelecek ve bu zorlu görevin altından kalkacaktır." dedi.

"TRANSFER HABERLERİ KAFAMI KARIŞTIRMIYOR"

Kendisine transfer tekliflerinin olduğunu söyleyen Uğurcan, şunları kaydetti: "Eğer Trabzonspor'da üst düzey bir performans sergilerseniz ve üst sıralara oynarsanız mutlaka transfer teklifi gelir. Benim de kulağıma transfer teklifleri geldi. Çok yazıldı, çizildi ama aklım hiçbir zaman karışmadı. Çünkü ben Trabzonspor'un oyuncusuyum. Tabii şartlar oluşursa kulübümüzün istekleri karşılanırsa yurt dışında Trabzonspor'u temsil etmek isterim. Şu anda Trabzonspor'dayım ve Trabzonspor'un başarısı için her şeyi yapacağım. Gitti, gidiyor, geldi gibi haberler benim kafamı karıştırmıyor. Ben buradayım ve işimi yapmaya devam edeceğim. Teklif gelirse yönetim kurulumuz, antrenörlerimiz değerlendirir ve bir karar alınır."