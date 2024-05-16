Uğurcan Çakır cephesinden transfer açıklaması A Milli Takım ve Tranzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, bir süre önce temsilcisini değiştirdi. Çakır'ı yeni temsilcisi, milli kalecinin bordo-mavili kulüpten ayrılabileceğini duyurdu.

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Süper Lig'de sezonun son 2 haftasına girilirken 3. basamakta bulunan, Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'la final maçına çıkacak olan Trabzonspor'da, takımın kaptanı Uğurcan Çakır'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Bordo-mavililerin başarılı ismi, kısa bir süre öncesi temsilcisini değiştirdi.

Daha önce Galatasaray'da forma giyen Peter Etebo, Emre Kılınç, Badou Ndiaye ve Younes Belhanda gibi oyuncuların menajerliğini yapan William D'Avila ile çalışmaya başlayan milli file bekçisi, sezon sonunda takımından ayrılacak.

"Avrupa'dan önemli kulüpler ve Suudi Arabistan'ın en iyi kulüpleriyle görüşüyoruz"

Radyospor'a konuşan D'Avila, şu sözleri sarf etti:

Uğurcan Çakır üst düzey bir kaleci. Biz şu anda onun adına Türkiye dışındaki kulüplerle görüşüyoruz. Galatasaray üst düzeyde bir kulüp; ama zaten kalecileri var. Galatasaray'la Uğurcan hakkında şu ana kadar konuşmadım. Avrupa'dan önemli kulüpler ve Suudi Arabistan'ın en iyi kulüpleriyle görüşüyoruz.

"Uğurcan'ın Avrupa'da oynama düşüncesi var"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde Uğurcan Çakır'ın geleceğiyle ilgili şunları demişti:

Uğurcan'ın Avrupa'da oynama düşüncesi var. Kendisine Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif gelirse yardımcı olacağımızın sözünü vermiştim. Şu an için resmi teklif olmasa da bazı kulüplerin bizle bağlantıya geçtiği doğrudur. Resmi bir şey geldikten sonra bunu konuşmak daha doğru olur.

Sözleşmesi 2027'de bitiyor

Uğurcan Çakır, bu sezon forma giydiği 40 maçta kalesinde 49 gol gördü ve 12 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

Başarılı kalecinin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.