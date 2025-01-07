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Haber Merkezi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens, kalesini Pau Lopez ile güçlendirdi.

Lens, 30 yaşındaki file bekçisini Marsilya'dan satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

SEZONUN İLK YARISINI GIRONA'DA GEÇİRDİ

Lopez, sezonun ilk yarısını da kiralık olarak İspanyol ekibi Girona'da geçirmişti. 30 yaşındaki file bekçisi, Girona'da sadece bir maçta sahaya çıktı.

UĞURCAN ÇAKIR DETAYI

Lens, Pau Lopez transferini Squid Game temalı video ile duyurdu.

Fransız temsilcisi, kaleci transferi için çıkan haberlere de gönderme yaparken Lens'in paylaştığı videoda Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın da yer alması dikkat çekti.