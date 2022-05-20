Uğurcan Çakır: İlle de Avrupa'ya gideyim demiyorum

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, transferiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Deneyimli eldiven, "Mantıklı teklifler olursa Avrupa'da oynamak isterim" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un 26 yaşındaki başarılı kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır, transfer söylentileriyle ilgili konuştu.

Uğurcan Çakır, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "İlle de Avrupa'ya gideyim demiyorum, zamana bıraktım. Mantıklı teklifler olursa Avrupa'da oynamak isterim." dedi.

Başarılı file bekçisinin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Öncelikle kutlamaktan hepimiz çok yorulduk. Şampiyonluğu çok hak ettik. Sezon başından beri her şey düzenli olarak bu şampiyonluk elde edildi. Kutlamalar biraz bizi yordu ama çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Taraftarlarımız da harika görüntüler verdi. Çok hak etmiştik. Vicdanımız çok rahat. Çok mutluyuz."





"Avrupa'da oynamak isterim"

"Öncelikle her Trabzonsporlu futbolcunun hayalidir bu formayla şampiyon olmak. Aslında A takıma çıkınca bu hayal değil hedef olmuştu benim için. Transfer her sezon yazılıp çiziliyor. Hayırlısı neyse o olsun. Trabzonspor takım kaptanıyım. Sorumluluklarım var. İlle de gideyim demiyorum, zamana bıraktım. Mantıklı teklifler olursa Avrupa'da oynamak isterim. Premier Lig'i çok seviyorum ama her ligi gidip görmek lazım."

"Altay ve Ersin de iyi ama Muslera bir numara"

"Muslera bir numarada. İş ahlakı olsun, profesyonelliği olsun. Çok iyi bir kaleci ve örnek aldığım isimlerden birisi. Türk olarak Altay'ın çok esktra yetenekleri var. Ersin keza iyi kaleci. Bu sezon Adana Demir'deki Muric'i de çok beğendim. Ama Muslera benim bir numaram."