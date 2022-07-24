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    Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da kalıyor

    Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da kalıyor

    Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır için beklenen teklif gelmedi. Yıldız oyuncunun maaşı yükseltilip yola devam edilecek.
    • 24.07.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 12:36
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    Nice ve Benfica başta olmak üzere pek çok Avrupa kulübünün yakından ilgilendiği Uğurcan Çakır’ın geleceği netleşiyor...

    Bordo-Mavililer, ağustos ayına yani sezon başlangıcına kadar bir süre belirlemişti. Ve bu sürenin dolmasına 1 hafta kalmasına rağmen henüz Milli eldiven için kulübe tatmin edici bir resmi teklif gelmedi.

    Uğurcan Çakır, Trabzonspor da kalıyor #1

    Astronomik bir teklif gelmezse takımda kalacak

    Trabzonspor Yönetimi, yeni sezona start verildikten sonra kaptanını satmayı düşünmüyor. Elbette astronomik bir teklif gelmezse...

    Şampiyonlar Ligi yılında takımın en önemli kozunu kaybetmek istemeyen Trabzonspor, Avusturya kampı sona erdikten sonra Uğurcan Çakır’ın ücretinde ciddi iyileştirme yapmaya hazırlanıyor.

    Uğurcan Çakır, Trabzonspor da kalıyor #2

    9 milyon TL alıyor

    Senelik 9 milyon TL kazanan kaptana, önemli seviyede zam uygulanacak. Avrupa’da mücadele edilmesiyle birlikte Uğurcan Çakır’ın tam anlamıyla vitrine çıkacağını düşünen bordo-mavili yönetim, gelecek dönemde takımdaki yıldızlara daha yüksek teklifler gelmesini planlıyor.

    Uğurcan Çakır, Trabzonspor da kalıyor #3


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