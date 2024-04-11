Uğurcan Çakır yazın gidiyor! Adresi Avrupa olmayabilir Trabzonspor, Arap Yarımadası'ndan talipleri olan Uğurcan Çakır için kapıyı 10 milyon eurodan açacak.

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Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, gelecek planlarını belirlemek adına yönetimle iş birliği yapıyor ve kadroda görmek istediği ve istemediği oyuncuları detaylı bir şekilde bildirdi.

Bu doğrultuda yapılan planlamaların ardından transfer operasyonu da rapora göre şekilleniyor.

Öncelikle stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, gelişmelere bağlı olarak kaleci transferini de gündemine alabilir.

Uğurcan için Arabistan iddiası

Son zamanlarda performansıyla eleştirilen kaptan Uğurcan Çakır'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken ancak henüz bir transfer gerçekleşmeyen Uğurcan Çakır'ın bu yaz takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Ancak beklenildiği gibi rotası Avrupa olmayabilir.

Gelen iddialara göre, Arap Yarımadası'ndan iki kulüp Uğurcan Çakır'a ilgi gösteriyor.

Özellikle menajer değişikliği yapan Uğurcan'ın, Merih Demiral'ın temsilcisiyle anlaşması dikkat çekiyor.

Merih Demiral'ın Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giymesi de bu bağlamda dikkat çekici. Arabistan'dan olası bir teklif gelmesi durumunda, Trabzonspor'un en az 10 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.