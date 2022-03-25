Uğurcan Çakır yönetime tam yetki verdi

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, yönetimle yaptığı görüşmede sezon sonu en yüksek teklifi veren takıma gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Karadeniz ekibinde bu sezon da müthiş bir performans ortaya koyan ve A Milli Takım ’da yer alan Milli eldiven Uğurcan Çakır, Başkan Ahmet Ağaoğlu’yla gitmeden önce bir görüşme yaptı.

"EN YÜKSEK TEKLİFİ GETİREN KABULÜMDÜR"

Hakkında sürekli yazılan transfer haberlerine kulaklarını tıkadığını ve tamamen şampiyonluğa odaklandığını vurgulayan başarılı kalecinin, "Kulübüme en yüksek teklifi kim getirirse kabulümdür." diyerek sorumluluğu tamamen yönetime bıraktığı ifade edildi.

33 MAÇTA 32 GOL YEDİ

Çifte kupa hedefleyen Trabzonspor yönetimi sezonun bitmesinin ardından milli kaleci için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Uğurcan bu sezon bordo-mavili formayla 33 maçta 32 gol yerken 11 kez kalesini gole kapattı.