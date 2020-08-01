Uğurcan Çakır'a 4 İngiliz ekibi talip

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ı, Chelsea, Tottenham, Everton ve Sheffield United'ın istediği öğrenildi.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, önümüzdeki sezon İngiltere'de forma giyebilir...

Bordo-mavililerde gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen takımlarının dikkatini çeken 24 yaşındaki kaleciye 4 Ada kulübünün talip olduğu öğrenildi.

4 İNGİLİZ EKİBİ TAKİPTE

Chelsea, Tottenham, Everton ve Sheffield United, Uğurcan'ı transfer etmek isterken; bu konuda önümüzdeki hafta sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Özellikle Sheffield'ın bu transferde ısrarcı olduğu da belirtildi.

TOTTENHAM DA İSTİYOR

Jose Mourinho'nun ekibi Tottenham da Lloris'in arkasına Uğurcan'ı düşünüyor. Fransız eldiven ayrıldıktan sonra kalede sorun yaşamak istemeyen Londra ekibinin de Trabzon'un kapısını çalacağı İngiliz basını tarafından yazıldı.

"İSTENEN RAKAMA ANLAŞIRIZ"

Konuyla ilgili olarak Trabzonspor cephesinin ise henüz resmi bir teklifin gelmediğini belirtmesinin yanı sıra, istenilen miktarın verilmesi halinde masaya oturabilecekleri öğrenildi.

Bordo-mavililer, Uğurcan için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.