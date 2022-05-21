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    Uğurcan Çakır'a Benfica talip oldu

    Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın talip olduğu ifade edildi.
    • 21.05.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 17:23
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    Uğurcan Çakır'a Benfica talip oldu

    Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren ve 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, gelecek sezon da aynı başarıyı yakalamak için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

    Benfica, Uğurcan'ı istiyor

    Portekiz basınında yer alan habere göre; şampiyonlukta büyük bir payı olan yıldız kaleci Uğrucan Çakır'ı Benfica'nın transfer etmek istediği öğrenildi.

    Uğurcan Çakır a Benfica talip oldu #1

    Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor

    İngiltere Premier Lig'de oynamak isteyen ve başta Newcastle olmak üzere Ada'dan bazı talipleri olan başarılı file bekçisi Uğurcan'ın yeni sezon öncesi Trabzonspor'dan ayrılması bekleniyor.

    26 yaşındaki deneyimli  kaleci bu sezon bordo mavili formayla 42 mücadelede görev aldı ve kalesinde 43 gol gördü.

    Benfica'nın listesinde 4 kaleci adayı daha var

    Ayrıca Portekiz basını; Benfica'nın listesinde Uğarcan Çakır'dan farklı olarak 4 kaleci adayının daha bulunduğunu ifade etti.

    Diğer kaleci adaylarının ise Leno (Arsenal), Ortega (Bielefeld), Horn (Köln) ve Mvogo (RB Leipzig/PSV) olduğu hatırlatıldı.

    Uğurcan Çakır a Benfica talip oldu #2


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