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    Uğurcan Çakır'a Fulham talip

    Uğurcan Çakır'a Fulham talip

    Sezon boyunca İspanya, Fransa ve İtalyan ekiplerinin gündemini meşgul eden Trabzonspor'un 26 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'a son teklif İngiltere'nin Fulham ekibinden geldi.
    • 09.05.2022 - 20:53
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    Trabzonspor'da şampiyonluğun en büyük mimarlarından Uğurcan Çakır yine Avrupa’nın gündeminde...

    Milli file bekçisi için özellikle İngiliz kulüpleri yakın takipte.

    Sezon boyunca çok kritik kurtarışlara imza atan ve yüzde 83’lük başarı oranıyla Süper Lig’in zirvesinde yer alan Uğurcan Çakır’ın son talibinin Fulham olduğu öğrenildi.

    Fulham istiyor

    Championship’i zirvede tamamlayan Fulham, gelecek sezon Premier Lig’de mücadele edecek.

    Menajerler aracılığıyla Uğurcan için devreye giren Ada ekibinin önümüzdeki haftalarda Trabzonspor Yönetimi ile temasa geçip, resmi teklif yapması bekleniyor.

    Uğurcan Çakır a Fulham talip #1

    "Hedefim Premier Lig'de oynamak"

    Daha önce yaptığı açıklamalarda “Trabzonspor’da şampiyonluk yaşadıktan sonra hedefim bir gün Premier Lig’de oynamak” diyen Uğurcan konusunda yaz dönemi hareketli geçecek.

    Bordo-mavililer, resmi tekliflere göre yol haritasını çizecek. Altyapıdan yetişen ve yıllardır kaptanlık pazubandını takan Uğurcan Çakır’ın, kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceği öğrenildi.

    Uğurcan Çakır a Fulham talip #2


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