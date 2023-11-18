Uğurcan Çakır'a İtalyan devi talip oldu İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Trabzonspor'da forma giyen Uğurcan Çakır'ı gündemine aldı.

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Trabzonspor'un milli oyuncusu Uğurcan Çakır'a sürpriz bir talip çıktı.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; sezon sonunda Portekizli kalecisi Rui Patricio ile yollarını ayırmaya hazırlanan Roma, transfer için 3 aday belirledi.

3 adaydan biri

Haberde; Jose Mourinho'nun ekibinin Michele Di Gregorio, Wladimiro Falcone ve Uğurcan Çakır'ı gündemine aldığı kaydedildi.

10 milyon euro bütçe ayırdılar

Di Gregorio ve Falcone için 10 milyon euro civarında bir bütçe ayıran Roma'nın, Uğurcan Çakır'ı da listesine aldığı belirtildi.

Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Uğurcan, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 14 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapattı.