Uğurcan Çakır'a teklif var mı? Trabzonspor'dan açıklama geldi

Wagner Pina ve Paul Onuachu'yu kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'da, sıcak bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir bordo-mavili takımdan ayrılacağı konuşulan takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın geleceği hakkında Karadeniz ekibinden bir açıklama geldi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan ile ilgili olarak HT Spor'a konuştu.

"RESMİ BİR TEKLİF YOK"

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan milli kaleci konusunda net ifadeler kullanan başkan, şu sözleri sarf etti:

Yurt içi ve yurt dışından şu ana kadar Uğurcan Çakır'la ilgili gelen resmi bir teklif yok. Yurt dışında konuşulan kulüpler var. Bunlarla alakalı resmi olmasa bile bizim kale almayacağımız talepler var. Biz kulüp olarak bunları değerlendirmiyoruz, Uğurcan da değerlendirmiyor ama daha önce de bu açıklamayı yaptım; herhangi bir Türk kulübünden Uğurcan Çakır'la ilgili bir teklif yok. Bugüne kadar da olmadı. Dolayısıyla böyle bir gündem yok. Daha açık nasıl söylenir bilmiyorum.