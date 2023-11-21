Ukrayna basınından Tete iddiası: Satılacak Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Tete'nin transferi için açılan dava, yönetimi oyuncunun satışını düşünmeye itti.

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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sebebiyle Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden aldığı Tete konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı yönetim, imza attırmadan önce hukuki boyutu detaylı şekilde araştırıp anlaşma sağlarken eski kulübü Shakhtar Donetsk, Cimbom'dan yüklü miktarda (150 milyon euro) tazminat talep ediyor. İki kulüp arasındaki anlaşmazlık sürerken konu FIFA tarafından değerlendirilecek.

Arabistan ihtimali

Okan Buruk, çok beğendiği Brezilyalıyı bütün olaylardan uzak tutup kazanma yoluna gidiyor ancak sıkıntıya düşmemek için de devre arasında satışını gündeminde tutuyor. Sarı-kırmızılı kulübün, tazminat olayının daha fazla can sıkmaması adına Tete için gelecek teklifleri değerlendirebileceği yazılıyor. Ukrayna basınının iddiasına göre hücum oyuncusu, yüksek bedellere Suudi Arabistan'a da gidebilir.

Bir golü, iki asisti var

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan 23 yaşındaki Tete'nin Galatasaray ile 2027'ye kadar mukavelesi var. Ve Brezilyalı isim sarı-kırmızılı takımda 16 maçta bir gol, iki asistlik performans sergiledi.