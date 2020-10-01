Ümit Karan, Shkupi ile anlaştı

Teknik direktör Ümit Karan, Kuzey Makedonya 1. Ligi ekiplerinden Shkupi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ümit Karan, 2019'da yollarını ayırdığı Shkupi'ye geri döndü...

44 yaşındaki teknik adam, yarım kalan hikayeyi tamamlamak için Kuzey Makedonya 1. Ligi ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, menajeri Değer Okşar'la başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve Amerika'dan gelen teklifleri değerlendirdiklerini söyledi.

"YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Uzun süren istişareler sonucu Shkupi ile anlaşmaya vardıklarını belirten Karan, şöyle konuştu: "Doğru kararın yarım kalan hikayeyi tamamlamak olduğunu düşündük ve imzayı attık. Hem Galatasaray gibi köklü bir takımda hem de Türkiye'nin milli forması altında top koşturmuş biri olarak, tecrübelerimi ortaya koyup bu takımı şampiyon yapmak, dahası Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım, kulüp yöneticilerimin desteği ve inancı tam. Elimden gelenin fazlasını yaparak hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum."

Ümit Karan, başarılı bir sezon geçirerek yarım kalan hikayelerini şampiyonlukla taçlandıracaklarından emin olduğunu sözlerine ekledi.