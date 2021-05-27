Son olarak Menemenspor'u çalıştıran Ümit Karan'ın yeni takımı belli oluyor. Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Samsunspor Ümit Karan'ı takımın başına getirmek istiyor.

Bir zamanlar futbolcu olan Ümit Karan, şu anda Menemenspor’u çalıştırıyor. Geçtiğmiz günlerde Karan’ın takımla yol ayrımına geldiğini açıklamasının ardından teklifler de gelmeye başladı.

Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Samsunspor Ümit Karan'ı takımın başına getirmek istiyor.

KARARI BEKLENİYOR

Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmaya hazırlanan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım'ın şu sıralarda İstanbul'da Ümit Karan'la bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fanatik’in haberine göre, Ümit Karan'ın yapılacak görüşmeler sonrası net kararını vermesi bekleniyor.