Ümraniyespor Allyson ile anlaştı

Ümraniyespor Allyson ile anlaştı

Süper Lig'de Ümraniyespor, Bandırmaspor'dan Allyson ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor, yeni sezon öncesinde 4. transferini yaptı.

Daha önce Ermir Lenjani, Durel Avounou ve Geraldo'yu kadrosuna katan Ümraniyespor, Bandırmaspor'dan Allyson ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sözleşme 1+1 yıllık

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bandırmaspor takımında forma giyen, 31 yaşındaki defans oyuncusu Allyson'u 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Allyson'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Allyson geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da 29 maçta süre aldı.