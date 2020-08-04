Ümraniyespor, Utku Yuvakuran için görüşmelere başladı

Ümraniyespor, Utku Yuvakuran için görüşmelere başladı

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Ümraniyespor, Utku Yuvakuran'ı kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ta Karius'un ardından kaleyi devralan Ersin Destanoğlu'nun iyi performansının ardından Utku Yuvakuran'ın başka takıma kiralanmasına karar verilmişti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, genç file bekçisinin kiralanması için Beşiktaş ile görüşmelere başladı. Anlaşmanın 1 sezonluk olması bekleniyor...