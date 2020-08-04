Dolar
6.9699
0.2473%
Euro
8.2217
0.3637%
Altın
1972.38
-0.2246%
Borsa
1111.63
-1.355%
G. Altın
441.708
-0.0101%
Bitcoin
77909.74
-1.6982%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Ümraniyespor, Utku Yuvakuran için görüşmelere başladı

    Ümraniyespor, Utku Yuvakuran'ı kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 14:19
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 14:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniyespor, Utku Yuvakuran için görüşmelere başladı

    Beşiktaş'ta Karius'un ardından kaleyi devralan Ersin Destanoğlu'nun iyi performansının ardından Utku Yuvakuran'ın başka takıma kiralanmasına karar verilmişti.

    Ümraniyespor, Utku Yuvakuran için görüşmelere başladı #1

    TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, genç file bekçisinin kiralanması için Beşiktaş ile görüşmelere başladı. Anlaşmanın 1 sezonluk olması bekleniyor...

    Görüş Bildir