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- Ümraniyespor, Utku Yuvakuran için görüşmelere başladı
Ümraniyespor, Utku Yuvakuran için görüşmelere başladı
Ümraniyespor, Utku Yuvakuran'ı kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelere başladı.
- Haber Merkezi
- 04.08.2020 - 14:19
- Güncelleme : 04.08.2020 - 14:19
Beşiktaş'ta Karius'un ardından kaleyi devralan Ersin Destanoğlu'nun iyi performansının ardından Utku Yuvakuran'ın başka takıma kiralanmasına karar verilmişti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, genç file bekçisinin kiralanması için Beşiktaş ile görüşmelere başladı. Anlaşmanın 1 sezonluk olması bekleniyor...