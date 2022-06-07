Umut Bozok: Galatasaray'la ilgili ciddi bir şey yok

Umut Bozok: Galatasaray'la ilgili ciddi bir şey yok

Kasımpaşa forması altında attığı 20 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok, ""Galatasaray ile ilgili şu an bir şey yok, açık söylüyorum ciddi bir şey yok. Tatildeyi." dedi.

Transferin gözde isimlerinden Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok, kariyerine dair açıklamalar yaptı. Transfer iddialarını yalanlayan genç futbolcu, Süper Lig'deki oyuncuların performanslarını değerlendirdi.

Antalyaspor'un genç hocası Nuri Şahin'den övgü dolu sözlerle bahseden Bozok, "Bence Nuri Hoca, 3-4 sene sonra Avrupa'da büyük takımlara gidebilir. Türkiye'de büyüklere gitmeden direkt Avrupa'ya gidebilir, hak ediyor. Antalyaspor çok iyi futbol oynuyor. Nuri hoca inanılmaz birisi" diye konuştu.

"Galatasaray ile ilgili şu an bir şey yok"

Bozok, geçirdiği sakatlık sebebiyle her gün tedavi gördüğünü belirtti.

Galatasaray iddialarını yanıtlayan Bozok, "Galatasaray ile ilgili şu an bir şey yok, açık söylüyorum ciddi bir şey yok. Tatildeyim. Kasımpaşa'ya bir sene kiralık gelmiştim, şimdi Lorient'e dönüyorum." dedi.

Bozok, Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme'yi çok beğendiğini söylerken "Nwakaeme inanılmaz bir topçu. Çok kaliteli, çok güçlü, çok hızlı. Ligin en iyi futbolcularından biri." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de kendisine zorluk çıkartan savunma oyuncularını örnek veren Bozok, "Bu sene beni en çok zorlayan stoperler; Kim Min Jae, Serdar Aziz, Marcao, Denswil, Abdülkerim Bardakçı." dedi.

"Kerem inanılmaz bir futbolcu"

Galatasaraylı genç yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu beğendiğini belirten Bozok, "Kerem, inanılmaz bir futbolcu. Çok genç, daha geliştirecek kendisini. Bence Avrupa'ya gitse iyi olur. Galatasaray'da kalsa da iyi olur onun için. Galatasaray'ın gelecek sezon hedefi Avrupa ve Kerem'e ihtiyacı var." diye konuştu.