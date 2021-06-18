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    Umut Bulut, Eyüpspor'a transfer oldu

    Umut Bulut, Eyüpspor'a transfer oldu

    TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, tecrübeli forvet oyuncusu Umut Bulut'u kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 15:42
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    TFF 1. Lig'e yeni katılan takımlardan Eyüpspor transferlerine devam ediyor.

    Takımına golcü transferi yapan İstanbul ekibi, 38 yaşındaki oyuncu Umut Bulut'la sözleşme imzaladı.

    Golcü oyuncuyla yıllık 900 bin liradan 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

    Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Süper Lig'de en çok forma giyen futbolcu olan Umut Bulut ile sözleşme imzaladı.

    Umut Bulut, Eyüpspor a transfer oldu #1

    "HERKES İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

    İmza töreninden sonra duygularını aktaran Umut Bulut: "Futbol dünyasının asırlık çınarına geldiğim ve böyle bir aileye katıldığım için çok mutluyum. Büyük başarılar elde edeceğimize inancım tam. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

    Umut Bulut'a hoş geldin diyor, Eyüpspor'umuzda başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

    Umut Bulut, Eyüpspor a transfer oldu #2

    BİR DÖNEM GALATASARAY FORMASI GİYİNMİŞTİ

    Kariyerinden MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Umut Bulut, Süper Lig'deki son sezonunu ise Yeni Malatyaspor'da geçirmişti.

    Umut Bulut, Eyüpspor a transfer oldu #3

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