Umut Güneş, Başakşehir'e transfer oldu

Haber Merkezi

Başakşehir son olarak Trabzonspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş'i transfer ettiğini duyurdu.

İstanbul ekibi, Umut Güneş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir, Umut transferi için Trabzonspor'a 2 milyon euro bonservis ve 300 bin euro bonus ödeyecek.

"FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Başakşehir'den yapılan açıklamada şöyle denildi: