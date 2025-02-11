Umut Güneş, Başakşehir'e transfer oldu

Haber Merkezi
Başakşehir son olarak Trabzonspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş'i transfer ettiğini duyurdu.
İstanbul ekibi, Umut Güneş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir, Umut transferi için Trabzonspor'a 2 milyon euro bonservis ve 300 bin euro bonus ödeyecek.
"FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Başakşehir'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Hoş geldin Umut Güneş
Kulübümüz, son olarak Trabzonspor forması giyen Umut Güneş ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.
Umut Güneş'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
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