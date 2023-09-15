Umut Güneş resmen Trabzonspor'da Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Umut Güneş'i kadrosuna kattığını duyurdu.

ensonhaber.com

Yaz transferinde son günleri hareketli bir şekilde geçiren Trabzonspor, bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Bordo-mavililer, Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki oyuncu Umut Güneş'i renklerine bağladığını duyurdu.

Böylelikle milli orta saha oyuncusu Trabzonspor'un bu sezon transfer ettiği 16. futbolcu oldu.

Bonservisi 2.3 milyon euro

Karadeniz ekibinden Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in, Kulübümüze transferi "konusunda Alanyaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alanyaspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.



Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir.

"Kariyerinde başarılar dileriz"

Öte yandan Alanyaspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbolcumuz Umut Güneş’in Trabzonspor Kulübü’ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Hizmetlerinden dolayı Umut Güneş’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Üç sezondur Alanyaspor'da forma giyen Umut Güneş, Akdeniz ekibi ile çıktığı 95 resmi maçta 6 gol 5 asistlik performans gösterdi.