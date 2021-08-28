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Umut Meraş'tan Beşiktaş paylaşımı
Siyah-beyazlıların transferi için Le Havre kulübüyle anlaşma sağladığı 25 yaşındaki milli futbolcu kişisel sosyal medya hesabından siyah beyaz kalp emojisiyle birlikte kartal emojisini paylaştı.
- Haber Merkezi
- 28.08.2021 - 09:09
- Güncelleme : 28.08.2021 - 09:15
Beşiktaş , kadrosuna katmayı planladığı milli futbolcu Umut Meraş transferinde mutlu sona çok yakın.
Siyah-beyazlıların transferi için Le Havre kulübüyle anlaşma sağladığı 25 yaşındaki milli futbolcunun gece saatlerinde İstanbul’a geldi.
KARTAL PAYLAŞIMI YAPTI
Bu gelişmeler yaşanırken Umut Meraş'tan flaş bir Beşiktaş paylaşımı geldi.
Tecrübeli defans oyuncusu kişisel Instagram hesabından siyah beyaz kalp emojisiyle birlikte kartal emojisini paylaştı.