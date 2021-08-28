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    Umut Meraş'tan Beşiktaş paylaşımı

    Umut Meraş'tan Beşiktaş paylaşımı

    Siyah-beyazlıların transferi için Le Havre kulübüyle anlaşma sağladığı 25 yaşındaki milli futbolcu kişisel sosyal medya hesabından siyah beyaz kalp emojisiyle birlikte kartal emojisini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 09:15
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    Beşiktaş , kadrosuna katmayı planladığı milli futbolcu Umut Meraş transferinde mutlu sona çok yakın.

    Siyah-beyazlıların transferi için Le Havre kulübüyle anlaşma sağladığı 25 yaşındaki milli futbolcunun gece saatlerinde İstanbul’a geldi.

    Umut Meraş tan Beşiktaş paylaşımı #1

    KARTAL PAYLAŞIMI YAPTI

    Bu gelişmeler yaşanırken Umut Meraş'tan flaş bir Beşiktaş paylaşımı geldi.

    Tecrübeli defans oyuncusu kişisel Instagram hesabından siyah beyaz kalp emojisiyle birlikte kartal emojisini paylaştı.

    Umut Meraş tan Beşiktaş paylaşımı #2

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