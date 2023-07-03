Umut Nayir, Fenerbahçe'de! İşte anlaşmanın detayları Fenerbahçe, milli golcü Umut Nayir ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki futbolcu transfer için İstanbul'a geldi.

Son Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'de, yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında takımın başına İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertliler, kadrosunu da iki takviyeyle güçlendirdi.

Fenerbahçe bonservisleri elinde olan Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu transfer etti. Yaptığı bu iki hamleyle tüm dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertliler, hücum bölgesi için bir transfer yapmaya daha hazırlanıyor.

2+1 yıllık anlaşma sağlandı

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, Umut Nayir ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Golcü futbolcu, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul’a geldi.

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de küme düşen Ümraniyespor'da geçiren ve bonservisi Eyüpspor'da olan milli futbolcu, 33 mücadeleye çıkmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 18 gol ve 3 asistle oynamıştı.