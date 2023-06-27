Umut Nayir, Fenerbahçe’den yıllık 35 milyon TL istedi Bonservisi Eyüpspor'da olan Umut Nayir'in Fenerbahçe’den yıllık 35 milyon TL maaş istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ederken, bir süredir Umut Nayir için temaslarını sürdüyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e damga vuran Umut Nayir için Eyüpspor ile görüşmelere devam eden Fenerbahçe, bir yandan da Umut Nayir ile pazarlık halinde.

Fenerbahçe'den senede 35 milyon TL istedi

Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile anlaştığı iddiaları basında yer alırken, Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği ücret de ortaya çıktı.

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in aktardığına göre milli forvet, sarı lacivertlilerden 35 milyon TL talep etti.

Umut Nayir'in lig kariyeri

Umut Nayir geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de en çok gol atan yerli futbolcu konumundaydı.

Umut Nayir 2022-23'te kiralık formasını giydiği Ümraniyespor ile Süper Lig'de 17, Türkiye Kupası'nda da 1 gol atma başarısı göstermişti.

29 yaşındaki forvet 3 de asist katkısı vermişti.