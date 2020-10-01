Umut Nayir, Hajduk Split'e kiralandı

Hajduk Split, Umut Nayir'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Beşiktaş'ta yeterli performansı gösteremediği için kadro dışı bırakılan Umut Nayir, Hırvat takımı Hajduk Split'e kiralandı.

SATIN ALMA OPSİYONI 400 BİN EURO

Tecrübeli futbolcu ile her konuda anlaşan Hajduk Split'in kiralama için siyah-beyazlı takıma hiçbir ücret ödemeyeceği kaydedilirken, satın alma opsiyonunun da 400 bin euro olarak belirlendiği bildirildi.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 27 maçta 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.