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    Umut Nayir, Hajduk Split'le anlaştı

    Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Umut Nayir, Hajduk Split ile sözleşme imzalamak için Hırvatistan'a gitti.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 12:45
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    Umut Nayir, Hajduk Split'le anlaştı

    Beşiktaş'ın gözden çıkardığı forvet oyuncusu Umut Nayir, transferi için Hırvatistan'a gitti. 27 yaşındaki golcü, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni takımı Hajduk Split'e imzayı atacak.

    20 GOLE ETKİ EDERSE 400 BİN EURO

    Hırvat takımına kiralık olarak giden oyuncu için, 20 gole etki etmesi durumunda Hajduk Split'in 400 bin euroluk satın alma opsiyonu olacak.

    Umut Nayir, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki forvet bu maçlarda 6 gol ve 1 asist kaydetti.

    Umut Nayir, Hajduk Split le anlaştı #1

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