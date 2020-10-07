Umut Nayir resmen Hajduk Split'te

Beşiktaş'ın Hırvat ekibi Hajduk Split'e kiraladığı tecrübeli futbolcu Umut Nayir, formayı giyerek basına tanıtıldı.

Hırvat ekibi Hajduk Split, 27 yaşında santfor Umut Nayir'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

"EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Deneyimli forveti basına tanıtan Hajduk Split, Umut'un takımın ilk Türk oyuncusu olduğuna vurgu yaptı.

Transferi sonrası konuşan Umut Nayir, "Hajduk Split'e gelmeden önce Vida, Atanasov ve Prekazi ile konuştum ve çok pozitif geri dönüşler aldım. Bu forma ve bu kulüp için en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Hajduk Split, Galatasaray'ın Avrupa Ligi 3. turundaki rakibiydi. Sarı-kırmızılı takım Hajduk Split'i 2-0 yenerek turnuvadan elemişti.