Union Berlin, Chelsea'den David Fofana'yı kiraladı Almanya Bundesliga takımlarından Union Berlin, Chelsea'de forma giyen David Fofana'yı bir yıllığına kiraladı.

İHA

Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin, Chelsea'den 20 yaşındaki forvet oyuncusu David Datro Fofana’nın kiralandığını açıkladı.

Alman ekibinin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Chelsea'den David Datro Fofana ile 2023/2024 sezonu için anlaşma sağlandı.

"Kulüp uzun süredir benim için çok çalıştı"

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Fofana, şu şekilde konuştu:

Union son yıllarda güçlü bir şekilde gelişti ve yeni sezonda onun bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım. Kulüp uzun süredir benim için çok çalıştı.

Chelsea formasını 16 kez giydi

Union Berlin Genel müdürü Oliver Ruhnert ise, "David'in hızı ve esnek hücum özellikleri bizim için önemli özellikler" dedi.

20 yaşındaki Fildişili futbolcu, geride kalan sezonda Chelsea formasıyla 16 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.