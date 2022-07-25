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    Uros Radakovic resmen Ankaragücü'nde

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, bir transfer daha resmen açıkladı. Başkent ekibi, 28 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Uros Radakovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
    • 25.07.2022 - 09:37
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    Uros Radakovic resmen Ankaragücü'nde

    Yeni sezona hazır girmek isteyen Ankaragücü geçtiğimiz günlerde Pedrinho, Jese ve Sowe gibi oyuncuları takıma kazandırmıştı.

    Başkent temsilcisi, ardından Brezilya’nın Fluminense ekibinden sol bek Marlon’u da takıma kattığını duyurarak kadrosunu güçlenlendirmişti.

    Ankaragücü, savunma hattına önemli bir takviyede daha bulunarak Rus ekip Arsenal Tula'da forma giyen Sırp defans oyuncusu Uros Radakovic'i renklerine bağladığını açıkladı.

    2 yıllık sözleşme

    Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı defans oyuncusu Uros Radakovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Beştepe Tesisleri’mizde yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı." denildi.

    Geçen sezon Arsenal Tula forması ile 19 karşılaşmada görev alan 1,94'lük stoper, 1 kez takım arkadaşlarına gol pası vermeyi başardı. 28 yaşındaki futbolcu, 6 defa sarı kart gördü.


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