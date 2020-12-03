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    Valencia Ozan Tufan'ı takip ediyor

    Valencia Ozan Tufan'ı takip ediyor

    Bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ozan Tufan'a, son olarak La Liga ekibi Valencia'nın talip olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 10:06
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 11:32
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    Son yıllarda Elif Elmas ve Vedat Muriç gibi isimleri yüksek meblağlara satarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe yönetimi, bir ismi daha Avrupa futboluna kazandırabilir.

    Bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Ozan Tufan'a ilgisi olan takım sayısı her geçen gün artıyor.

    TÜM MAÇLARINI İZLİYORLAR

    Adı İngiliz ekipleriyle anılan 25 yaşındaki oyuncuya, bu kez La Liga ekibi Valencia'nın talip olduğu öğrenildi.

    Valencia Ozan Tufan ı takip ediyor #1

    İspanyol kulübünün, Ozan'ın tüm maçları mercek altına aldığı belirtildi.

    4 GOL 2 ASİST

    Bu sezon çıktığı 11 maçta 4 gol atıp 2 de asist yapan Ozan, son olarak Beşiktaş derbisinde iki kez fileleri havalandırmıştı.

    Valencia Ozan Tufan ı takip ediyor #2

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