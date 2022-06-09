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    Valencia'nın yeni hocası Gattuso oldu

    La Liga ekiplerinden Valencia, teknik direktör Gennaro Gattuso ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
    • 09.06.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 14:54
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    Valencia'nın yeni hocası Gattuso oldu

    İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, teknik direktör Gennaro Gattuso ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Valencia FC olarak Gennaro Gattuso ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar A takımımızı çalıştırması konusunda anlaşmaya varmış bulunmaktayız." denildi.

    Yıllık 3 milyon euro kazanacak

    Çıkan bazı dedikodulara göre İtalyan çalıştırıcının, yeni takımında yıllık 3 milyon euro kazanacağı söyleniyor.

    Kariyerine Sion'da başlayan Gennaro Gattuso sırasıyla Palermo, OFI Girit, OFI Pisa, Milan ve Napoli'de görev aldı. Gattuso, 2020 yılında Milan ile İtalya Kupası'nı kazanmıştı.

    Valencia nın yeni hocası Gattuso oldu #1


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