Valencia'nın yeni hocası Gattuso oldu

La Liga ekiplerinden Valencia, teknik direktör Gennaro Gattuso ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, teknik direktör Gennaro Gattuso ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Valencia FC olarak Gennaro Gattuso ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar A takımımızı çalıştırması konusunda anlaşmaya varmış bulunmaktayız." denildi.

Yıllık 3 milyon euro kazanacak

Çıkan bazı dedikodulara göre İtalyan çalıştırıcının, yeni takımında yıllık 3 milyon euro kazanacağı söyleniyor.

Kariyerine Sion'da başlayan Gennaro Gattuso sırasıyla Palermo, OFI Girit, OFI Pisa, Milan ve Napoli'de görev aldı. Gattuso, 2020 yılında Milan ile İtalya Kupası'nı kazanmıştı.