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- Valenciennes, Metehan Güçlü'yü kiraladı
Valenciennes, Metehan Güçlü'yü kiraladı
Ligue 2 ekibi Valenciennes, Rennes'den golcü oyuncu Metehan Güçlü'yü kiralık olarak kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 10.07.2020 - 16:08
Valenciennes Kulübü, 21 yaşındaki Metehan'ın bir sezonluğuna kiralanması için Rennes ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmadığı belirtildi.
Paris Saint-Germain'in altyapısında yetişen Metehan, 2018-2019 sezonunda A takımla bir lig maçına çıkmış ve bir gol atmıştı.
Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan Fransa doğumlu genç futbolcu, geçen yıl Rennes'e transfer olmuştu.