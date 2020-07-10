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    Valenciennes, Metehan Güçlü'yü kiraladı

    Ligue 2 ekibi Valenciennes, Rennes'den golcü oyuncu Metehan Güçlü'yü kiralık olarak kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 16:08
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    Valenciennes, Metehan Güçlü'yü kiraladı

    Valenciennes Kulübü, 21 yaşındaki Metehan'ın bir sezonluğuna kiralanması için Rennes ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmadığı belirtildi.

    Paris Saint-Germain'in altyapısında yetişen Metehan, 2018-2019 sezonunda A takımla bir lig maçına çıkmış ve bir gol atmıştı.

    Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan Fransa doğumlu genç futbolcu, geçen yıl Rennes'e transfer olmuştu.

    Valenciennes, Metehan Güçlü'yü kiraladı #1

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