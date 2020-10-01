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    Valentin Rosier, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

    Valentin Rosier, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

    Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Sporting Lizbon'un Fransız sağ bek Valentin Rosier, bu gece İstanbul'da olacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 14:30
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 14:30
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    Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, nihayet aradığı sağ beki buldu.

    Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon forması giyen Fransız oyuncu Valentin Rosier ile her konuda anlaşmaya vardı.

    23.30'DA İSTANBUL'DA

    1 yıllığına kiralanacak olan 24 yaşındaki oyuncu, bu gece saat 23.30'da İstanbul'a gelecek.

    Yönetimin, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala forvet ve sağ kanat bölgeleri için de çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

    Valentin Rosier, Beşiktaş için İstanbul a geliyor #1

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