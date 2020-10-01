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Valentin Rosier, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Sporting Lizbon'un Fransız sağ bek Valentin Rosier, bu gece İstanbul'da olacak.
- Haber Merkezi
- 01.10.2020 - 14:30
- Güncelleme : 01.10.2020 - 14:30
Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, nihayet aradığı sağ beki buldu.
Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon forması giyen Fransız oyuncu Valentin Rosier ile her konuda anlaşmaya vardı.
23.30'DA İSTANBUL'DA
1 yıllığına kiralanacak olan 24 yaşındaki oyuncu, bu gece saat 23.30'da İstanbul'a gelecek.
Yönetimin, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala forvet ve sağ kanat bölgeleri için de çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.