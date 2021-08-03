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    Valentin Rosier: Come to Beşiktaş Rachid

    Valentin Rosier: Come to Beşiktaş Rachid

    Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Valentin Rosier, Rachid Ghezzal'a Twitter'dan "Come to Beşiktaş" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 17:35
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    Galatasaray'ın kendisini istemesine rağmen ısrarla "Ben Beşiktaş'ta oynayacağım." diyen Valentin Rosier, geçtiğimiz günlerde muradına ermiş ve siyah-beyazlı takıma transfer olmuştu.

    Valentin Rosier: Come to Beşiktaş Rachid #1

    "COME TO BEŞİKTAŞ RACHID"

    Fransız sağ bek, sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak bir tweet'e imza attı.

    Şu anda Beşiktaş ile görüşmelerine devam eden Rachid Ghezzal'a "Come to Beşiktaş Rachid" diyen Rosier, taraftarın gönlünü de bir kez daha fethetti.

    Öte yandan Cezayirli futbolcunun da kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    Valentin Rosier: Come to Beşiktaş Rachid #2

    PAYLAŞIMI SİLDİ

    Rosier'in bu paylaşımı kısa süre sonra silmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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