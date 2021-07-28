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    Valentin Rosier, İstanbul'a geliyor

    Valentin Rosier, siyah-beyazlı ekip için İstanbul'a geliyor. Fransız oyuncu Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 10:10
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    Valentin Rosier, İstanbul'a geliyor

    Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ın ilk 11'inde başrol oyuncularından birisi olan Valentin Rosier, sezonun sona ermesiyle birlikte kulübü Sporting'e geri dönmüştü.

    Valentin Rosier, İstanbul a geliyor #1

    İSTANBUL'A GELİYOR

    Portekizli sağ bek oyuncusu, Galatasaray'dan gelen tüm teklifleri Beşiktaş'ta oynama isteğiyle reddetmişti. Siyah-beyazlı formaya kavuşacak olan Rosier, imza için İstanbul'a geliyor.

    Beşiktaş'ın uzun süre önce anlaşmaya vardığı Valentin Rosier'in transferinde beklenen süreç tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, Sporting ile evrak prosedürlerini tamamladı. Sözleşmeler karşılıklı imza için kulüplere gönderildi.

    Valentin Rosier, İstanbul a geliyor #2

    ANLAŞMA ŞARTLARI

    24 yaşındaki Fransız futbolcunun bugün Portekiz'den İstanbul'a gelerek kendisini 4 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan imzayı atması bekleniyor. Kartal, başarılı sağ bek için 300 bin euro kiralama ücreti ödeyecek.

    Sezon sonunda ise 4.5 milyon euroluk satın alma maddesi otomatik devreye girecek. Rosier, Beşiktaş'tan yıllık 1.35 milyon euro kazanacak.

    Valentin Rosier, İstanbul a geliyor #3

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