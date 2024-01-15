Valentin Rosier yolcu! İşte yeni takımı... Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'in Fransız takımı Nice ile anlaşmak üzere olduğu kaydedildi.

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Süper Lig'de daha kreatif bir takım kurmak isteyen Beşiktaş'ta, eski futbolcularla da bir bir yolların ayrılması bekleniyor.

Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'in de kısa süre içerisinde Fransız ekibi Nice'e transfer olacağı öğrenildi.

Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş, Fransız ekibi Nice'den gelen kiralama teklifini kabul etti ve Nice'e, 'oyuncuyla görüşebilirsiniz' dedi.

Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılan Youcef Atal'ın yerine...

Haberde; anlaşmada 2.8 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu olduğu ve Rosier'in Nice ile anlaşması durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi.

Hatırlanacağa üzere takımın başarılı sağ beki Youcef Atal, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Valentin Rosier, 2 asist yaptı.

Valentin Rosier, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olmuştu.