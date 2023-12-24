Valentin Rosier, Yunanistan'a gidiyor Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ve devre arasında takımdan ayrılması beklenen Valentin Rosier'e, Yunanistan ekiplerinden PAOK talip oldu.

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Yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Valentin Rosier için teklifler de gelmeye başladı.

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fransız sağ bekin Yunanistan temsilcisi PAOK ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Gelen haberlere göre; kadroda düşünülmeyen oyuncunun devre arasında Komşu'ya gitmeye çok yaklaştığı kaydedildi.

5 milyon euro piyasa değeri olan oyuncudan para kazanmayı da bekleyen siyah-beyazlılar bu parayı da yeni yapılanma için kullanacak.

21 maça çıktı

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan Valentin Rosier bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.