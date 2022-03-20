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    Valerien Ismael, Beşiktaş'a doğru

    Valerien Ismael, Beşiktaş'a doğru

    Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı, Fransız Teknik Direktör Valerian Ismael ile anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 09:09
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    Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar, teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden daha hızlı alınmasına sebep oluyor.

    Beşiktaş yönetimi, sürpriz bir ismi takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Son olarak West Bromwich Albion’u çalıştıran Valerian Ismael ile anlaşma sağlandı.

    "BAŞKANIMIZ ONAY VERİRSE TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK"

    Fanatik'e konuşan Kazancı, "Ben Valerien İsmael ile her konuda anlaştım. Süre konusunda sıkıntı yok. Eğer Başkanımız Ahmet Nur Çebi onay verir ise hemen takımın başına geçecek. Süreç uzarsa da Önder hocamız ve Mehmet Ekşi hocamız buradalar. Önder hoca teknik ekip içinde olacak." ifadelerini kullandı.

    Valerien Ismael, Beşiktaş a doğru #1

    DERBİYE YENİ HOCA

    Fransız teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak siyah beyazlılar, Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçına yeni teknik adamı ile çıkmayı planlıyor.

    Valerien Ismael, Beşiktaş a doğru #2

    VALERIEN ISMAEL KİMDİR?

    Strasbourg'da başladığı profesyonel futbol kariyerinde 6 farklı takımda toplam 16 sezon forma giyen Valerien Ismael, stoper olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin tavan noktasına 2005'te transfer olduğu Bayern Münih'te erişen ve burada 3 Bundesliga zaferi kazanan Fransız isim, 2009 yazında Hannover'da futbolculuk kariyerine son verdi.

    Futbolu bıraktığı Hannover'da teknik ekip ve yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ismael, 2011 yılında Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 46 yaşındaki isim Almanya'daki tecrübelerinden sonra 2020'de Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrıldı.

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    HOCALIK KARİYERİ

    Teknik direktörlük kariyeri (Takım, başlangıç tarihi, bitiş tarihi)

    West Bromwich     24.06.2021     02.02.2022

    Barnsley                 23.10.2020     24.06.2021

    LASK                      01.07.2019     11.07.2020

    Apollon Smirnis      01.07.2018     31.08.2018

    Wolfsburg              17.10.2016     26.02.2017

    Wolfsburg II             1.07.2015     17.10.2016

    Nürnberg                01.07.2014     11.11.2014

    Wolfsburg II            01.07.2013     30.06.2014

    Hannover 96 II        28.11.2011     30.06.2013

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