Valerien Ismael, Beşiktaş'a doğru

Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı, Fransız Teknik Direktör Valerian Ismael ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar, teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden daha hızlı alınmasına sebep oluyor.

Beşiktaş yönetimi, sürpriz bir ismi takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Son olarak West Bromwich Albion’u çalıştıran Valerian Ismael ile anlaşma sağlandı.

"BAŞKANIMIZ ONAY VERİRSE TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK"

Fanatik'e konuşan Kazancı, "Ben Valerien İsmael ile her konuda anlaştım. Süre konusunda sıkıntı yok. Eğer Başkanımız Ahmet Nur Çebi onay verir ise hemen takımın başına geçecek. Süreç uzarsa da Önder hocamız ve Mehmet Ekşi hocamız buradalar. Önder hoca teknik ekip içinde olacak." ifadelerini kullandı.

DERBİYE YENİ HOCA

Fransız teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak siyah beyazlılar, Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçına yeni teknik adamı ile çıkmayı planlıyor.

VALERIEN ISMAEL KİMDİR?

Strasbourg'da başladığı profesyonel futbol kariyerinde 6 farklı takımda toplam 16 sezon forma giyen Valerien Ismael, stoper olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin tavan noktasına 2005'te transfer olduğu Bayern Münih'te erişen ve burada 3 Bundesliga zaferi kazanan Fransız isim, 2009 yazında Hannover'da futbolculuk kariyerine son verdi.

Futbolu bıraktığı Hannover'da teknik ekip ve yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ismael, 2011 yılında Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 46 yaşındaki isim Almanya'daki tecrübelerinden sonra 2020'de Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrıldı.

HOCALIK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyeri (Takım, başlangıç tarihi, bitiş tarihi)

West Bromwich 24.06.2021 02.02.2022

Barnsley 23.10.2020 24.06.2021

LASK 01.07.2019 11.07.2020

Apollon Smirnis 01.07.2018 31.08.2018

Wolfsburg 17.10.2016 26.02.2017

Wolfsburg II 1.07.2015 17.10.2016

Nürnberg 01.07.2014 11.11.2014

Wolfsburg II 01.07.2013 30.06.2014

Hannover 96 II 28.11.2011 30.06.2013