Valerien Ismael, Serdar Saatçı'yı affetmedi

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı belirsizliği devam ediyor. Ahmet Nur Çebi'nin affettiği Serdar Saatçı'ya Valerien Ismael'den onay çıkmadı. Genç savunmacının kiralanması bekleniyor.

Avusturya kampında oynanan Plzen maçında oyuna girdikten 12 dakika sonra hata yaptığı gerekçesiyle Valerien Ismael'in oyundan aldığı Serdar Saatçı, yedek kulübesine gitmeyip tepki göstermiş ve doğrudan soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Aynı gün Fransız teknik adamın raporuyla kadro dışı bırakılan Serdar, İspanya kampına götürülmemişti.

“Sarıldık, öpüştük”

Genç oyuncuyla görüşen başkan Ahmet Nur Çebi dün sponsorluk anlaşmasında, "Serdar yaşamış olduğu olayın sonuçlarını iyi değerlendirdi, anlayabildi. Sarıldık, öpüştük ve yolumuza devam ediyoruz. Yaşanmış olan şeylerin bir daha yaşanmayacağını gördüm." demişti.

Ismael affetmedi, kiralanacak

Ancak Çebi iyimser bir açıklama yapsa da teknik direktör Valerien Ismael'in 19 yaşındaki stoperi affetmediği öğrenildi. Kartal'ın hocası Serdar'ın kiralanmasını talep etti.