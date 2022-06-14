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    Valerien Ismael'den Serdar Saatçı raporu

    Valerien Ismael'den Serdar Saatçı raporu

    Beşitaş'ta Velerien Ismael'in kadroda düşünmediği Serdar Saatçı'ya İtalyan temsilcisi Torino talip oldu.
    • 14.06.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 15:24
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    Yeni sezona şampiyonluk hedefi ile çıkan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

    Takıma takviyeler yapmak isteyen siyah-beyazlılar, bazı oyuncularla ise yollarını ayırmayı düşünüyor.

    Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi Beşiktaş akademisinden yetişen genç stoper Serdar Saatçı’nın sözleşmesi de 2023’te bitecek.

    Valerien Ismael den Serdar Saatçı raporu #1

    Ismael kadroda düşünmüyor

    Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael de genç oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Fransız teknik adam Serdar Saatçı'yı istemediğini de yönetime bildirdi.

    Bu rapor doğrultusunda Beşiktaş yönetimi, oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

    Valerien Ismael den Serdar Saatçı raporu #2

    Torino nabız yokluyor

    Genç kaleciyi iki sezondur izleyen Torino ise menajerler aracılığı ile nabız yokluyor.

    Beşiktaş, milli eldiveni belirlediği rakama satması halinde Rıdvan ve Ersin'den kulübün kasasına 250 milyon TL'ye yakın bir para girmiş olacak.

    19 yaşındaki stoperin de ayrılığı halinde bu rakam daha da artacak.

    Valerien Ismael den Serdar Saatçı raporu #3


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