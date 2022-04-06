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- Valerien Ismael forvete Sissoko'yu istiyor
Valerien Ismael forvete Sissoko'yu istiyor
Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun planlamasını da şimdiden yapmaya başlayan siyah-beyazlılar, Ismael'in talebi doğrultusunda listesine yeni bir ismi ekledi. O isim de Malili golcü Sissoko.
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 10:08
- Güncelleme : 06.04.2022 - 10:24
Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun planlamasını da şimdiden yapmaya başlayan siyah-beyazlılar, Fransız teknik adamın talebi doğrultusunda listesine yeni bir ismi ekledi.
Beşiktaş’ın, Fransa Lig 2 ekiplerinden Chamois Niort forması giyen İbrahim Sissoko’yu hedefleri arasına aldığı bildirildi.
Siyah-beyazlılar, Batshuayi’nin formsuz grafiği üzerine listenin ilk sırasına Alexander Sörloth’u eklerken, Sissoko’yu da ikinci forvet olarak düşünüyor
SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Malili golcü, güçlü fiziğiyle dikkat çeken bir futbolcu.
21 MAÇTA 9 GOL
Beşiktaş Yönetimi’nin ikinci golcü olarak belirlediği 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Chamois Niort’ta 21 maça çıkıp 9 gol attı.