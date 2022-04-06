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Valerien Ismael forvete Sissoko'yu istiyor

Valerien Ismael forvete Sissoko'yu istiyor

Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun planlamasını da şimdiden yapmaya başlayan siyah-beyazlılar, Ismael'in talebi doğrultusunda listesine yeni bir ismi ekledi. O isim de Malili golcü Sissoko.