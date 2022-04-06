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    Valerien Ismael forvete Sissoko'yu istiyor

    Valerien Ismael forvete Sissoko'yu istiyor

    Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun planlamasını da şimdiden yapmaya başlayan siyah-beyazlılar, Ismael'in talebi doğrultusunda listesine yeni bir ismi ekledi. O isim de Malili golcü Sissoko.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 10:24
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    Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun planlamasını da şimdiden yapmaya başlayan siyah-beyazlılar, Fransız teknik adamın talebi doğrultusunda listesine yeni bir ismi ekledi.

    Beşiktaş’ın, Fransa Lig 2 ekiplerinden Chamois Niort forması giyen İbrahim Sissoko’yu hedefleri arasına aldığı bildirildi.

    Siyah-beyazlılar, Batshuayi’nin formsuz grafiği üzerine listenin ilk sırasına Alexander Sörloth’u eklerken, Sissoko’yu da ikinci forvet olarak düşünüyor

    Valerien Ismael forvete Sissoko yu istiyor #1

    SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

    Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Malili golcü, güçlü fiziğiyle dikkat çeken bir futbolcu.

    Valerien Ismael forvete Sissoko yu istiyor #2

    21 MAÇTA 9 GOL

    Beşiktaş Yönetimi’nin ikinci golcü olarak belirlediği 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Chamois Niort’ta 21 maça çıkıp 9 gol attı.


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