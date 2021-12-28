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    Van Aanholt gözden çıkarıldı

    Van Aanholt gözden çıkarıldı

    Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Patrick Van Aanholt'un üzeri çizildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 09:56
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    Yaz döneminde Crystal Palace ile sözleşmesinin sona eren ve Galatasaray'ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Aanholt ile 3 yıllık kontrat yapılmıştı.

    Sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla sınıfı geçemeyen tecrübeli oyuncunun yüksek maliyeti de dikkate alınarak, gönderilmesine karar verildi.

    Terim'in, hem daha genç hem de ofansif ve defansif yönü daha iyi olan bir isim istediği, scout ekibine de bu yönde talimat verildiği belirtildi.

    Van Aanholt gözden çıkarıldı #1

    18 MAÇTA 1 ASİST

    Yıllık 1.8 milyon euro maaş alan ve 18 Süper Lig maçına çıkan Van Aanholt yalnızca 1 asist yaparak beklentilerin altında kaldı.

    31 yaşındaki oyuncunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Van Aanholt gözden çıkarıldı #2

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