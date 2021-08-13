Van Dijk'tan 4 yıllık imza

Liverpool, takım kaptanlarından Virgil van Dijk'ın sözleşmesini 4 yıl uzattı.

Liverpool, Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'ın sözleşmesini 4 yıl uzattığını açıkladı.

Kulüp sitesine konuşan tecrübeli stoper, "Muhteşem, gurur duyuyorum. Ailem, eşim, çocuklarım, menajerim gurur duyuyoruz. Liverpool'u parlak günlerine döndürmek için çok çalışmaya devam edeceğim. Çok sevinçli, mutlu ve gururluyum." dedi.

TARİHİN EN PAHALI STOPERLERİNDEN

Virgil van Dijk, 2018 yılında Southampton'dan Liverpool'a 84.65 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Tecrübeli isim, bu transferin ardından futbol tarihinin en pahalı stoperleri arasına girdi.

Geçen sezon Everton ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Jordan Picford'ın müdahalesi sonucu sakatlanan van Dijk, sezonun büyük kısmında forma giyemedi.